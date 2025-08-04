В Подмосковье специалисты установили новые светофоры и оптимизировали движение на дорогах
Минтранс: новые светофоры установили в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу четырех светофоров в Мытищах и Красногорске, а также установили новые объекты. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, они модернизировали и перенастроили светофор на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Вилора Трифонова в Красногорске. Кроме того, специалисты «Мосавтодора» установили два новых объекта в районе ТЦ «4Дейли» в Мытищах на улице Мира. Специалисты Центра безопасности дорожного движения синхронизировали их и еще один светофор на улице Мира между собой. В ведомстве уточнили, что подобные работы позволяют увеличить пропускную способность дорог на 10–15%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.