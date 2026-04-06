В Подмосковье стали чаще проводить эндоваскулярные операции пациентам с инсультом. За пять лет этот показатель увеличился в 10 раз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе таких операций хирург через 2-миллиметровый прокол в бедре пациента под рентген-контролем и с помощью специального оборудования удаляет тромб и восстанавливает кровоснабжение в пораженном участке головного мозга.

В Подмосковье работают 17 региональных сосудистых центров, где проводятся подобные операции. В среднем число таких вмешательств с каждым годом увеличивается на 15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в здравоохранении.