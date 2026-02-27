В Подмосковье стали производить больше майонеза

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило об увеличении объемов производства майонеза в регионе. По итогам прошлого года рост составил 9%.

«По итогам 2025 года объем выпуска майонеза достиг 73,2 тыс. тонн – это на 9% превышает показатели 2024 года», - рассказали в ведомстве.

На Подмосковье приходится почти 31% от общего объема производства майонеза в ЦФО, а также почти 9% от общего объема выпуска в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экспорте сельскохозяйственной продукции. По его словам, большую роль в этом играют «сухие порты» региона.