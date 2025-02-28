В Подмосковье стало проще оформить разрешение на земляные работы

В Подмосковье обновили онлайн-услугу по выдаче ордера на право производства земляных работ, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь для ее получения потребуется предоставить пять документов вместо 10. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Кроме того, стало проще узнавать о действующих незакрытых, просроченных незакрытых и действующих продленных ордерах. Новые умные сервисы по дате и номеру ордера, которые нужно ввести в электронную форму, автоматически определят его статус на данный момент», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Разрешение, например, может потребоваться при строительстве или ремонте зданий, дорог, тротуаров и так далее. При необходимости полученный ордер можно будет продлить. Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», она доступная для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.