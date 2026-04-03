В Подмосковье стало проще оформить земельный участок в безвозмездное пользование

Жители и бизнес Подмосковья теперь могут быстрее и удобнее оформить земельные участки в безвозмездное пользование: услуга на региональном портале прошла оптимизацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ключевое улучшение — внедрение цифрового сервиса, интегрированного в электронную форму подачи заявления. Теперь система автоматически проверяет, пользуется ли заявитель государственной поддержкой по программе социальной ипотеки: для этого она обращается к данным реестровой модели ГИС УГД.

«Это помогает заранее понять условия предоставления услуги и избежать возможных отказов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» могут самые разные категории заявителей: физические лица, предприниматели и юридические организации. Главное условие — наличие законных оснований для получения земли из фондов Московской области. Кроме того, через эту же услугу можно внести изменения в уже действующий договор безвозмездного пользования.

Процесс получения услуги максимально упрощен и проходит полностью в онлайн‐режиме. Чтобы подать заявку, достаточно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы в цифровом формате.

Рассмотрение заявления занимает не более 10 рабочих дней — итоговое решение поступит прямо в личный кабинет пользователя на портале. Такой подход делает процедуру прозрачной и удобной: заявителю не нужно посещать офисы, отслеживать статус вручную или ждать почтовых уведомлений.

