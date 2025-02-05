В Подмосковье стало проще проверить льготы для школьников

Сервис проверки льготных категорий, размещенный на региональном портале госуслуг, подключили к услуге «Скоро в школу», теперь при подаче заявления льготы на детей будут определяться автоматически, после чего пользователям предложат подходящую социальную выплату. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если ребенку уже назначена выплата в текущем году, информация об этом отображается на экране», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках услуги родители могут оформить выплату на школьную форму для многодетных семей, на питание и одежду для семей с ребенком-инвалидом, и не только. Ознакомиться с решением по заявлению можно будет через семь рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.