В Подмосковье стартовал набор сезонных лесных пожарных

В Подмосковье в рамках подготовки к пожароопасному сезону начался набор сезонных лесных пожарных и других специалистов, которые будут принимать участие в тушении возгораний. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляются графики обучения, ведь учитывая специфику работы, все лесные пожарные должны пройти подготовку перед тем, как приступить к своим обязанностям», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалистам предлагают работу на 28 лесопожарных станциях, сейчас требуются 113 сезонных и постоянных работников. Узнать подробнее о вакансиях, местах расположения лесопожарных станций, размере заработной платы и не только можно в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по номеру 8 (498) 602-22-99 (доб. 59-063).

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