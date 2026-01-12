В Подмосковье стартовал прием конкурсных проектов инициативного бюджетирования

Разместить конкурсные проекты можно с 12 по 21 января на сайте «Добродел». После этого — с 22 января по 1 февраля — состоится голосование.

В целом за весь период реализации практики инициативного бюджетирования в Подмосковье поступило более 3,7 тыс. инициатив. В этом году присоединиться к проекту «Народный бюджет» смогут и молодежные объединения.

Подробная информация о практике представлена на сайте Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием граждан.