В Подмосковье стартовал прием заявок на фестиваль «Сыр. Пир. Мир»

В Подмосковье открылся прием заявок на участие в фестивале «Сыр. Пир. Мир». Масштабное гастрономическое мероприятие пройдет уже в 10-й раз, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются фермеры, сыроделы, мастера народных промыслов, владельцы частных пасек, производители молочной, рыбной и мясной продукции, виноделы.

Подать заявку на участие можно до 1 июля. Окончательный список участников опубликуют 8 июля. Сам фестиваль пройдет в начале августа в деревне Дубровское в Истре.

Подробная информация об условиях участия в мероприятия представлена на сайте проекта.

В прошлом году участниками фестиваля стали порядка 300 производителей более чем из 50 регионов страны. Мероприятие посетили свыше 120 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие культурные мероприятия будут проходить в регионе этим летом.