В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс для туристических компаний и отелей

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области», к нему могут присоединиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории региона более года. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.