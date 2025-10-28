В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс для туристических компаний и отелей
Конкурс «Лучшая организация туристской индустрии» пройдет в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области», к нему могут присоединиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории региона более года. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Конкурсантов оценят в девяти номинациях, подать заявку можно на сайте до 16 ноября. В ведомстве уточнили, что номинантов объявят 24 ноября, после чего эксперты определят победителей в каждой номинации. На сайте проекта запустят онлайн-голосование, в рамках которого желающие смогут отдать свой голос за любимый отель или туркомпанию. Итоги конкурса подведут 3 декабря.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 18+