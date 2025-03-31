В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области»
Конкурс «Молодой правозащитник Московской области» начался в Подмосковье
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
В Подмосковье дали старт приему заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
К участию приглашаются жители России в возрасте от 16 до 35 лет включительно, которые занимаются правозащитной деятельностью в Подмосковье.
Заявку с прикрепленными материалами нужно направить на почту molsovetmo@yandex.ru с пометкой «на конкурс „Молодой правозащитник Московской области“» до 31 августа. Победителей и призеров конкурса ждут памятные призы от омбудсмена региона.
«В прошлом году конкурс вызвал настоящий интерес, и мы поняли, как важно проводить его ежегодно. В нем приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность», — отметила Фаевская.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что главный приоритет в работе судебной системы региона — это защита интересов жителей.