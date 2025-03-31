В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области»

В Подмосковье дали старт приему заявок на конкурс «Молодой правозащитник Московской области». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

К участию приглашаются жители России в возрасте от 16 до 35 лет включительно, которые занимаются правозащитной деятельностью в Подмосковье.

Заявку с прикрепленными материалами нужно направить на почту molsovetmo@yandex.ru с пометкой «на конкурс „Молодой правозащитник Московской области“» до 31 августа. Победителей и призеров конкурса ждут памятные призы от омбудсмена региона.

«В прошлом году конкурс вызвал настоящий интерес, и мы поняли, как важно проводить его ежегодно. В нем приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность», — отметила Фаевская.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что главный приоритет в работе судебной системы региона — это защита интересов жителей.