В Подмосковье стартовал прием заявок на льготное кредитование организаций АПК. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Получить поддержку в формате льготных краткосрочных кредитов можно по направлениям «Растениеводство», «Молочное скотоводство» и «Малые формы хозяйствования». Также доступны льготные инвесткредиты по всем направлениям целевого использования.

По приоритетным направлениям ставка составляет 6,8% годовых, по остальным — до 10%.

В 2025 году 86 заемщиков получили 15,7 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

