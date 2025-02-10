В Подмосковье стартовал прием заявок на получение губернаторской премии для молодых ученых

В регионе дали старт приему заявок на получение губернаторской премии в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Принять участие в конкурсе могут молодые ученые и авторские коллективы, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подать заявку можно до 31 марта. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте областного Мининвеста.

Премию вручают в регионе с 2012 года. В общей сложности было присуждено 190 премий, в том числе 15 — в 2024 году. В 2025 году вручат 15 премий по 700 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе запустят производство роботов. Проект реализует одна из зарубежных компаний.