В Подмосковье стартовал прием заявок на премию для среднего медперсонала

В Подмосковье дали старт приему заявок на получение профессиональной премии для среднего медицинского персонала. О конкурсе рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Побороться за победу в конкурсе могут медсестры, медбратья, фельдшеры, которые работают в государственных медучреждениях Подмосковья. Прием заявок ведется до 15 августа.

Конкурсный отбор продлится с 1 сентября до 10 декабря. После этого комиссия назовет победителей. Они получат денежные вознаграждения в размере 200 тыс. руб.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.

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