В Подмосковье стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»

Второй этап конкурса «Народный участковый» начался в Подмосковье
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье дали старт второму этапу Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
В рамках первого этапа конкурса жители региона выбрали лучшего участкового в своем муниципалитете. Этот этап завершился 20 сентября.
Второй этап будет проходить до 16 октября. В его рамках жителям предлагается принять участие в голосовании, которое проводится на официальном портале ГУ МВД России по Подмосковью. Победитель пройдет в федеральный этап и будет представлять Подмосковье.
Итоги конкурса подведут в ноябре. Победителя наградят накануне Дня участкового уполномоченного полиции.
