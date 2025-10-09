В Подмосковье стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»

В Подмосковье дали старт второму этапу Всероссийского конкурса «Народный участковый». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В рамках первого этапа конкурса жители региона выбрали лучшего участкового в своем муниципалитете. Этот этап завершился 20 сентября.

Второй этап будет проходить до 16 октября. В его рамках жителям предлагается принять участие в голосовании, которое проводится на официальном портале ГУ МВД России по Подмосковью. Победитель пройдет в федеральный этап и будет представлять Подмосковье.

Итоги конкурса подведут в ноябре. Победителя наградят накануне Дня участкового уполномоченного полиции.

