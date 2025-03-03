В Подмосковье стартовало голосование по выбору мест для установки видеокамер системы «Безопасный регион»

Жителям Подмосковья предложили проголосовать за места для установки видеокамер

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Фото: [unsplash.com]

В Подмосковье стартовало голосование по выбору мест для установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Опрос проводится на сайте «Добродел» до 30 марта включительно. Принять в нем участие могут все желающие жители Подмосковья.

На выбор жителей представлены локации, которые в прошлом году чаще всего упоминались в обращениях жителей. Если какой-то адрес не отмечен на карте голосования, значит, в 2024 году по нему не поступило ни одного предложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования технологичных решений в сфере безопасности. Он подчеркнул эффективность работы системы «Безопасный регион».

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