В Подмосковье стартовало голосование в рамках конкурса «Народный депутат»

В Подмосковье и других регионах России стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса «Народный депутат», оно продлится до 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

В рамках конкурса муниципальные депутаты из 58 субъектов России представили презентации об опыте работы со своими избирателями.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого в том числе зависит доверие к власти и к "Единой России". Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Жители могут проголосовать по ссылке.

Напомним, что конкурс «Народный депутат» проходит в Год муниципального депутата, объявленный на последнем съезде «Единой России». Он направлен на выявление и поддержку лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне.

