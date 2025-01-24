В Подмосковье стартовало мероприятие «Незаконная рубка»

В Подмосковье стартовало профилактическое мероприятие «Незаконная рубка», в рамках которого в регионе будут предотвращать незаконную заготовку древесины. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Незаконная вырубка леса входит в пятерку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал „Добродел“ и является одним из самых тяжелых нарушений по причиняемому лесному фонду ущербу», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В рамках мероприятия в лесничествах будут проводиться большее число наземных патрулирований, в которых примут участие сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.

В ведомстве напомнили, что за подобные нарушения установлены административные штрафы в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. — для юридических. В отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность.

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