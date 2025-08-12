В Подмосковье стартовало строительство первых многофункциональных электрозарядных хабов. Они появятся на трассе М-11, рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В частности, будут построены два современных комплекса в Солнечногорске — на 63-м и 75-м трассы. Они будут оснащены мощными зарядными станциями для электротранспорта. На первом участке появятся три «быстрые» зарядки, восемь станций на 150 кВт и две «медленные» зарядки на 22 кВт. На втором — одна зарядка на 210 кВт, 11 станций на 150 кВт и две на 22 кВт.

Также на территориях откроют кафе, минимаркеты, аптеки, игровые и спортивные зоны, сервисы для автомобилистов.

Проект реализует ПАО «РусГидро». Открыть хабы планируется в конце текущего года

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что компания из Турции в следующем году откроет в Дмитрове завод по производству электротехнического оборудования.