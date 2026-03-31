В Подмосковье стартует очередная программа выдачи сертификатов для переселенцев из аварийных домов

В Подмосковье 31 марта стартует очередная программа выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Получить сертификаты могут жители, чьи дома были признаны аварийными и включены в программу расселения. До 1 июля они могут обратиться в местную администрацию. Соглашение с ними будет заключено до 1 августа, а до 1 октября им нужно будет выбрать подходящий вариант нового жилья в любом округе Подмосковья.

«Жилищный сертификат — это максимально гибкий инструмент, его использование существенно ускоряет процесс переселения из аварийного жилья. Сделать это можно практически за 1 месяц», — отметил глава министерства Александр Туровский.

В 2025 году с помощью сертификатов в регионе было расселено свыше 90 тыс. кв. м аварийного жилья. В новые квартиры переехали около 5 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что всего в прошлом году из аварийных домов переехали более 11 тыс. жителей.