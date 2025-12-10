В Подмосковье суд рассмотрит уголовное дело о вымогательстве криптовалюты

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о вымогательстве криптовалюты, передает прокуратура Московской области. Подсудимые — два участника организованной группы.

Злоумышленники вошли в состав организованной группы с целью вымогательства цифровой валюты у представителей юрлиц посредством шантажа.

Так, организатор группы создал тематический канал в мессенджере. В нем публиковались недостоверные сведения о проведении финансовых операций по обеспечению деятельности интернет-казино, запрещенной в РФ.

Один обвиняемый выступал в роли администратора канала. Второй занимался «чарджбэк-процедурами» по отмене платежа и возврату денег путем подачи массовых жалоб на организации, чтобы принудить их к осуществлению ежемесячной оплаты.

С апреля по сентябрь прошлого года работники коммерческой компании перечислили злоумышленникам биткоины стоимостью более 16,8 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Подольский городской суд. Злоумышленники вину в совершении преступления не признали.

