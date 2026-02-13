В Подмосковье суд взыскал более 28 млн рублей за фиктивную поставку

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительной сделку по перечислению денежных средств по договору поставки, заключенному между двумя коммерческими организациями, с одной из них в доход РФ взыскали более 28 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда. Инициатором иска выступила Прокуратура Московской области.

По данным суда, между компаниями были заключены фиктивные договоры с перечислением денежных средств. При этом они отклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации в особо крупном размере. Согласно документам, одна организация якобы поставила другой песок и щебень, но фактически поставки отсутствовали. В деле имеются вступившие в силу судебные акты по уголовному делу, подтверждающие умысел участников «схемы».

