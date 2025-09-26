В Подмосковье сумма штрафов за нарушение правил выгула домашних животных составила свыше 500 тыс. руб.

В Подмосковье сумма штрафов, которые были выписаны жителям за нарушение правил выгула домашних животных, составила свыше 500 тыс. руб. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За соблюдением правил в общественных местах следят государственные ветеринарные инспекторы ведомства. В целом с января на владельцев питомцев в регионе выписали 361 постановление.

Выгуливать домашних животных можно только в специально отведенных для этого местах. Нельзя пускать собак без владельца на территории образовательных и спортивных объектов. Во время выгула собаки должны быть на поводке. Если животное выше 25 см в холке, оно дополнительно должно быть в наморднике.

