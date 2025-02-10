Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье сумма штрафов за нарушения в сфере жилищного надзора составила 2 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ведомство рассмотрело 19 дел об административных правонарушениях в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 11 округов региона.

В результате были выписаны штрафы на 2 млн руб. и назначены предупреждения четырем нарушителям. Также УК «Радуга» и ее гендиректор получили предупреждение за грубое нарушение лицензионных требований.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил выстроить максимально прозрачную коммуникацию УК с жителями.