В Подмосковье свой ВИЧ-статус узнали около 2 млн жителей

С начала 2025 года бесплатное и анонимное исследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли почти 2 млн человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Это быстро и анонимно, диагностика занимает не более 15 минут», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Жители региона могут пройти исследование в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, такая возможность есть в мобильных комплексах в рамках выездных акций, которые регулярно проводит центр. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно на сайте.

