В Подмосковье свой ВИЧ-статус в этом году узнали более 2,2 млн жителей

С начала 2025 года свой ВИЧ-статус узнали уже более 2,2 млн человек, что на 32,6 тыс. больше показателя прошлого года, этот процесс бесплатный и анонимный. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярное прохождение тестирования на ВИЧ — такая же забота о своем здоровье, как и диспансеризация», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции жители могут в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездов мобильных медицинских комплексов. Напомним, что узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

