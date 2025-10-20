В Подмосковье свой ВИЧ-статус в этом году узнали более 2,2 млн жителей
Более 2,2 млн жителей Подмосковья узнали свой ВИЧ-статус в этом году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года свой ВИЧ-статус узнали уже более 2,2 млн человек, что на 32,6 тыс. больше показателя прошлого года, этот процесс бесплатный и анонимный. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярное прохождение тестирования на ВИЧ — такая же забота о своем здоровье, как и диспансеризация», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции жители могут в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездов мобильных медицинских комплексов. Напомним, что узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.