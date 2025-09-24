В Подмосковье тепло появилось уже в трети социальных учреждений

В Подмосковье тепло появилось уже примерно в трети социальных учреждений. О ходе подключения рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

«На текущий момент 35% всех социальных учреждений в регионе уже подключены к отоплению», — говорится в сообщении ведомства.

В некоторых округах работу уже полностью завершили. В их числе — Наро-Фоминск, Реутов, Власиха и Звездный Городок. Близятся к завершению работы в Коломне и Раменском.

29 сентября стартует следующий этап подключения. В его рамках тепло начнет подаваться в жилые дома. В ходе финальной стадии отопление включат на промышленных предприятиях региона.

Ранее о планах по подключению отопления рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.