В Подмосковье тренинги по профилактике выгорания прошли более 1,6 тыс. педиатров государственных учреждений здравоохранения. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Тренинги проводят специалисты НИКИ детства как в онлайн-формате, так и очно. Всего с начала года в регионе было организовано 178 таких занятий. Благодаря им врачи могут восполнить внутренние ресурсы и снизить уровень стресса

Помимо этого, в регионе для врачей доступны индивидуальные консультации психолога. Подробнее о психологической поддержке для медиков — на сайте «Здоровье. Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в регионе Съезд детских врачей.