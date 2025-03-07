В Подмосковье «Цветочные патрули» поздравят женщин с 8 Марта

Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области продолжают поздравлять автоледи в преддверии 8 Марта. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

«Цветочные патрули» уже поздравили женщины в Балашихе, Подольске, Чехове, Раменском, Луховицах. Кроме того, акция прошла Одинцове, Красногорске, Химках, Серебряных Прудах и Краснознаменске.

С 3 марта в регионе стартовали Всероссийские акции «Цветы для автоледи» и «8 Марта — в каждый дом». Сотрудники ведомства присоединились к ним, чтобы подарить «представительницам прекрасного пола хорошее настроение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.