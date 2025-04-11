В Подмосковье у подростка удалили 14 лишних зубов

Фото: [ ДКЦ им. Л. М. Рошаля ]

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом, в ходе обследования врачи выявили у него 14 лишних зубов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты приняли решение госпитализировать пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии, чтобы провести операцию по удалению зубов.

«Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — сказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, теперь подросток готовится к выписке. После восстановления пациент пройдет курс консервативного лечения у ортодонта, чтобы окончательно скорректировать прикус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.