В Подмосковье у женщин с ВИЧ родились более 200 здоровых детей

С начала 2026 года в Подмосковье у женщин с ВИЧ родились 205 здоровых детей, этому способствуют современная антиретровирусная терапия и следование рекомендациям врачей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная антиретровирусная терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при соблюдении всех рекомендаций врачей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

За состоянием будущих матерей наблюдают специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и акушерской службы региона. Кроме того, врачи центра следят за здоровьем детей после рождения.

Напомним, что пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, кабинетах анонимного консультирования и тестирования, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробности о заболевании можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.