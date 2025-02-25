В Подмосковье упростили онлайн-услугу возмездной опеки

В Подмосковье упростили онлайн-услугу по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь в рамках нее доступны несколько опций. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Например, онлайн можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, к услуге также подключили специальный сервис, который будет проверять сведения о подопечных и предоставлять список, из которого нужно выбрать определенного ребенка. Она размещена на портале в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.