В Подмосковье упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий, соответствующая услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное заявление, а другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, сервис предварительной проверки помогает выявлять несоответствия на ранних этапах подачи заявки и снизить число отказов в предоставлении услуги. Услуга размещена в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса», она доступна для юридических лиц и индивидуальных предприятий, которые работают с социально уязвимыми категориями граждан, и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.