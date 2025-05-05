В Подмосковье упростили процесс оформления гранта для ИТ-компаний

В Подмосковье упростили процесс подачи заявок на гранты для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники, соответствующая услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услугу оптимизировали, теперь к ней подключены сервисы, которые помогут быстро заполнить реквизиты банка, а также подскажут, когда начнется новый этап отбора заявок, если на данный момент возможность подачи заявлений закрыта», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что четвертый этап приема заявок на грант начался в регионе в понедельник, 5 мая. Принять участие в отборе могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Узнать подробнее о предоставлении поддержки можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.