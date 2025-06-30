В Подмосковье упростили процесс перевода детей участников СВО в другую школу

В Подмосковье оптимизировали услугу записи в школу, размещенную на региональном портале госуслуг, что позволит подать заявление на перевод детей участников специальной военной операции в ближайшую к месту проживания семьи школу онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Кроме того, мы внедрили в нее два цифровых сервиса. Первый автоматически заполнит сведения о ребенке, подтягивая их из учетной записи родителя. Второй проверит, не было ли ранее подано заявление на эту услугу», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, нововведения позволят пользователям быстрее получать услуги, а также снизят количество отказов при повторной подаче заявки. Напомним, что воспользоваться сервисом можно на портале в разделе «Образование» — «Образование детям».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.