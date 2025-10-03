В Подмосковье усилят контроль за соблюдением ПДД

Госавтоинспекция по Московской области усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории региона в период с 3 по 5 октября 2025 года, чтобы повысить безопасность участников дорожного движения и снизить аварийность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в эти дни увеличится плотность нарядов ДПС, а также пройдут профилактические мероприятия, направленные на пресечение наиболее опасных нарушений ПДД. Инспекторы будут особенно следить за теми, кто управляет транспортом в состоянии алкогольного опьянения и нарушает правила перевозки несовершеннолетних в автомобиле. Кроме того, они будут выявлять факты управления транспортом лицами, не достигшими установленного возраста, и несоблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Водителей и других участников дорожного движения призвали быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила.

