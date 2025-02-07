В Подмосковье усилят поддержку внедренческих практик. Так, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ).

Цель соглашения — усилить взаимодействие ученых и предпринимателей и повысить эффективность внедрения научных разработок в производство, в том числе используя инструменты НАТТ.

«Поддержка внедренческих практик — важный элемент реализации научного потенциала. Поэтому в Подмосковье уделяется повешенное внимание коммерциализации научных разработок», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье с 2020 года вручают губернаторскую премию за коммерциализацию научных результатов. В общей сложности ее получили уже более 230 ученых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предпринимателей в регионе. Он отметил, что в области стартовал прием заявок по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы».