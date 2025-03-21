В Подмосковье усилят защиту от грозовых перенапряжений на 11 ЛЭП

В Министерстве энергетики Московской области рассказали о ходе работ по усилению защиты ЛЭП от грозовых перенапряжений. Их проводят специалисты «Россети» — МЭС Центра.

Работы проведут на объектах, которые участвуют в выдаче мощности Конаковской ГРЭС и ГРЭС-3 имени Р. Э. Классона, а также обеспечивают энергосвязи Подмосковья с Рязанской и Владимирской областями.

В планах — замена более 100 км грозотроса на ЛЭП в Солнечногорске, Воскресенске, Богородском округе, Раменском, Рузе и Орехово-Зуево.

Ранее в министерстве сообщили, что специалисты компании «Россети Московский регион» за год пресекли порядка 300 случаев хищения электроэнергии.