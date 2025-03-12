В Подмосковье услугой по самозапрету на кредиты воспользовались более 307 тыс. раз
Жители Подмосковья подали 307 тыс. заявлений на самозапрет на кредиты
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье с начала месяца было подано более 307 тыс. заявлений на установление самозапрета на оформление кредитов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявление можно на портале госуслуг. Воспользоваться сервисом могут граждане РФ с подтвержденной учетной записью в ЕСИА.
В рамках оказания услуги можно установить полный или частичный запрет на оформление себе кредитов и займов. Большинство заявителей — порядка 90% — оформляют полный запрет.
Снятие самозапрета доступно в любое время. Для этого необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации и использования ИИ.