В Подмосковье услугой по самозапрету на кредиты воспользовались более 307 тыс. раз

В Подмосковье с начала месяца было подано более 307 тыс. заявлений на установление самозапрета на оформление кредитов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление можно на портале госуслуг. Воспользоваться сервисом могут граждане РФ с подтвержденной учетной записью в ЕСИА.

В рамках оказания услуги можно установить полный или частичный запрет на оформление себе кредитов и займов. Большинство заявителей — порядка 90% — оформляют полный запрет.

Снятие самозапрета доступно в любое время. Для этого необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации и использования ИИ.