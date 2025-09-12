В Подмосковье успешно прооперировали подростка с опухолью, мешавшей ребенку глотать

Специалисты МОЦОМД помогли ребенку, который не мог глотать из-за опухоли. Подростка успешно прооперировали, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила девочка в возрасте 16 лет. Пациентка жаловалась на боль при глотании. Также у нее наблюдалась асимметрия шеи. Выяснилось, что причина — доброкачественная опухоль лимфатических сосудов. Ее размер составлял 7 см.

Ребенка направили на операцию. Через небольшой разрез врачи отделили опухоль от окружающих тканей, а затем удалили. Послеоперационный период прошел без осложнений, и ребенок был выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Съезда педиатров региона рассказал о развитии детского здравоохранения в области.