В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства на февраль

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2026 года. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 3 февраля с 15:00 прием будет вести министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, а 12 февраля с 10:00 — министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.