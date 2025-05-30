В Подмосковье утвердили июньский график приема жителей в приемной правительства Московской области, а также в общественных приемных исполнительных органов региона и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

Так, например, в среду, 4 июня, прием граждан проведут министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин и министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков. В пятницу, 6 июня, жители смогут попасть на прием к министру культуры и туризма Московской области Василию Кузнецову и министру имущественных отношений Московской области Тихону Фирсову.

Ознакомиться с полным графиком приема граждан в приемной областного правительства можно здесь. Информация о графике приема в общественных приемных исполнительных органов региона размещена тут, график приема граждан адвокатами — по этой ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.