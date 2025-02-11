В Подмосковье утвердили маршруты патрулирования лесничеств на 2025 год, это позволит осуществлять лесную охрану, своевременно выявлять лесные пожары и предотвращать нарушения со стороны граждан. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«При их утверждении учитывались «горимость» лесных участков, материалы дистанционного мониторинга использования лесов, наличие навалов мусора, рекреационная нагрузка и другие факторы», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, на этот год были утверждены более 2,7 тыс. маршрутов для патрулирования общей протяженностью свыше 129,3 тыс. км. Наибольшая протяженность маршрутов — на территории Клинского, Волоколамского и Сергиево-Посадского лесничеств. В комитете уточнили, что маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и дачным некоммерческим товариществам, а также к местам отдыха граждан и участкам, где пройдут работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.