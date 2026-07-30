В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу о незаконном производстве наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств и хранении их прекурсоров общей массой более 211 кг, его возбудили в отношении двоих местных жителей по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст 228.3 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения. По данным ведомства, в 2025 году обвиняемые вступили в преступный сговор с другим фигурантом с целью незаконного производства и дальнейшего сбыта наркотиков на территории региона. После этого в жилом доме, расположенном в селе Семеновском городского округа Ступино, они изготовили более 39 кг запрещенного вещества.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли их деятельность в июле 2025 года. В ходе проведенного обыска из домовладения было изъято более 172 кг прекурсоров наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.