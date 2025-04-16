В Подмосковье увеличат охват поддержки производителей детских товаров

В Подмосковье к 2030 году планируют увеличить охват поддержки производителей детских товаров до 50%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области по итогам пленарной дискуссии XV Конгресса индустрии детских товаров на тему «Дорожная карта» ИДТ как инструмент роста и вклада в национальные цели».

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в регионе стремятся обеспечить благоприятные условия для экономического роста и предоставляют бизнесу стимулирующие инструменты. Для этого инвестиционный блок на регулярной основе работает над расширением мер поддержки.

«В Подмосковье насчитывается более 150 промышленных предприятий, производящих товары для детей. Для них в регионе доступен ряд мер поддержки <…>. Господдержка уже охватила каждого третьего производителя детских товаров в Подмосковье», — сказала Зиновьева.

Так, предпринимателям предоставляют недвижимость в аренду по льготной ставке, участие в федеральном проекте «Производительность труда» при поддержке Регионального центра компетенций и в программе «100% Подмосковье», субсидии и не только. Кроме того, в Подмосковье развивают инфраструктуру «под ключ» для бизнеса.

По словам зампреда, инвестблок планирует продолжить развитие межрегионального сотрудничества. Так, на конгрессе было подписано соглашение о взаимодействии между Московской, Кировской, Нижегородской и Омской областями, Республикой Башкортостан и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров.

Напомним, что конгресс проходит в Москве с 14 по 16 апреля, его организовали Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.