В Подмосковье увеличили размер ежегодной выплаты приемным родителям

В Подмосковье автоматически увеличили размер ежегодной выплаты приемным родителям, они получили 47 540 рублей на детей-сирот, находящихся под опекой. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступили проактивно, а родителям не нужно было подавать никаких заявлений», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается более 12 тыс. опекунов и приемных родителей, они в совокупности воспитывают свыше 14 тыс. детей-сирот. Таким семьям доступны и другие программы поддержки, включая ежемесячные выплаты, обучающие семинары для опекунов, консультации и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.