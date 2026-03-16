В Подмосковье увеличили выплату приемным родителям

В Подмосковье увеличили размер ежегодного пособия для приемных родителей и опекунов, в 2026 году они получат 50 677 рублей на каждого ребенка-сироту, находящегося под опекой. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Подмосковье — лидер среди субъектов страны по устройству детей-сирот в семьи. Сегодня в наших приемных семьях воспитываются порядка 14 тыс. детей. Для нас принципиально важно, чтобы семьи, которые берут на себя такую ответственность, чувствовали нашу поддержку», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Выплату будут перечислять беззаявительно, поэтому приемным родителям не придется собирать справки, посещать инстанции и подавать заявление. В ведомстве добавили, что они могут претендовать на комплексную систему помощи, куда входят финансовые инструменты, а также социальное сопровождение: психологические консультации, обучающие семинары для опекунов и помощь профильных специалистов. Кроме того, в регионе реализуют инициативы по повышению квалификации приемных родителей и не только.

