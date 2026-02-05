В Подмосковье увеличились объемы экспорта продукции АПК в Узбекистан

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о росте объемов экспорта сельскохозяйственной продукции в Узбекистан.

Так, в прошлом году объем экспорта в указанное государство составил более 53 тыс. тонн. Это около 4% от общего объема экспорта Московской области.

Большая часть поставок — это продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, на которую пришлось более 20,2 тыс. тонн. Также в топе — мясо, на которое пришлось 11 тыс. тонн.

«Республика Узбекистан сохраняет статус одного из ключевых торговых партнеров Московской области в сфере агропромышленного комплекса, входит в топ-5 направлений экспорта продукции АПК региона», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важной роли «сухих портов» в развитии экспорта сельхозпродукции в регионе.