В Подмосковье ужесточили приговор по делу о гибели инвалида в результате конфликта

По данным ведомства, инцидент произошел между двумя мужчинами, один из которых являлся инвалидом с детства, вечером 20 июля 2025 года на улице Рудакова. В ходе него один из них нанес оппоненту несколько ударов руками по голове, а после — ногой в грудь. В результате потерпевший упал на асфальт и умер на месте происшествия.

Щелковский городской суд изначально признал его виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако городская прокуратура не согласилась с решением суда. По результатам рассмотрения представления приговор был отменен — злоумышленника признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

