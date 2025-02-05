В Подмосковье в 2024 году компенсации за аренду жилья получили 13,5 тыс. медработников, сообщили в Московской областной Думе. В этом году размер выплат был увеличен.

Так, в ряде округов Подмосковья размер выплаты увеличили до 30 тыс. руб. в месяц для медработника и до 45 тыс. руб. для супругов, работающих в сфере здравоохранения.

Кроме того, в регионе расширили перечень должностей, которые могут получить меру поддержку. Теперь выплаты могут оформить заведующие структурными подразделениями медучреждений и ФАПов.

«Такая поддержка стала важной составляющей комплекса мер, который мы выстроили в Подмосковье для привлечения медиков на работу в регион», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового ФАПа в Одинцово, который будет возведен с применением технологии 3D-печати.