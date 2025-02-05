В Подмосковье в 2024 году компенсации за аренду жилья получили 13,5 тыс. медработников
Более 13 тыс. медиков получили компенсации за аренду жилья в Подмосковье за год
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2024 году компенсации за аренду жилья получили 13,5 тыс. медработников, сообщили в Московской областной Думе. В этом году размер выплат был увеличен.
Так, в ряде округов Подмосковья размер выплаты увеличили до 30 тыс. руб. в месяц для медработника и до 45 тыс. руб. для супругов, работающих в сфере здравоохранения.
Кроме того, в регионе расширили перечень должностей, которые могут получить меру поддержку. Теперь выплаты могут оформить заведующие структурными подразделениями медучреждений и ФАПов.
«Такая поддержка стала важной составляющей комплекса мер, который мы выстроили в Подмосковье для привлечения медиков на работу в регион», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового ФАПа в Одинцово, который будет возведен с применением технологии 3D-печати.